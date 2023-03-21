Masuaku için opsiyon pazarlığı!

Beşiktaş, West Ham'a geri dönme ihtimali olmayan Arthur Masuaku'nun opsiyonunda yer alan ücreti düşürmek için İngiliz kulübüyle pazarlık halinde. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Masuaku için opsiyon pazarlığı!
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21 Mart 2023 13:32
Sezon başında Chelsea'den transfer edilen Emerson'dan formayı geri alması imkansız olarak görülüyor.

25 lig maçına çıkması halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği Arthur Masuaku için bonservis bedeli olarak 2.2 milyon euro ödeneceği aktarılmıştı.

Beşiktaş yönetimi ise lige verilecek milli arada West Ham United ile pazarlık yaparak bu rakamı aşağıya çekmek istiyor.

Haberlerde, West Ham'ın Masuaku'yu elden çıkartmak zorunda olmasından dolayı, Beşiktaş'ın vereceği teklife sıcak bakacağına dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın 1 milyon Pound teklif edeceği belirtiliyor.

29 yaşındaki Arthur Masuaku, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 2 gol 3 asist kaydetti. 

 
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