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Master P: "Nike için Jordan neyse, Reebok için Iverson aynısı olabilir!"

Ünlü rapçi Master P, NBA efsanesi Allen Iverson'ın Reebok için, Michael Jordan'ın Nike için olduğu gibi olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Ünlü rapçi Master P, NBA efsanesi Allen Iverson'ın Reebok için, Michael Jordan'ın Nike için olduğu gibi olabileceğini söyledi.

Master P olarak tanınan rapçi ve yönetici Percy Miller, geçtiğimiz günlerde Reebok'ın temsilcisi olarak basına konuştu.

Master P, Reebok'ın Iverson'a, Nike'nin Jordan'a baktığı gibi baktığını ve markanın bir miras inşa etmek ve geleceğin yıldızlarını bünyesine çekmek için Iverson'ı kullanabileceğini belirtti:

"Nike için Michael Jordan'a nasıl bakıyorsak, Reebok'ta da Allen Iverson'a bu şekilde bakıyoruz. Onu ön plana çıkarmalıyız, daha iyi tasarımcılar getirmeliyiz. Bunu Y kuşağı için de yapmamız gerekiyor. Ve bunun ezber bozacak bir şey olacağını düşünüyorum."

Iverson ilk olarak Reebok ile 1996'da sözleşme imzalamış ve ardından 2001'de markayla ömür boyu süren bir anlaşma yapmıştı.


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