Massimiliano Allegri'ye Arabistan'dan dev teklif!

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye Arabistan'tan ekibiyle görüşme halinde. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Massimiliano Allegri'ye Arabistan'dan dev teklif!
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10 Haziran 2023 21:32
Juventus Teknik direktörü Massimiliano Allegri, Suudi Arabistan'a transfer olabilir.

La Gazzetta dello Sport'a göre, Allegri, Arabistan kulübüyle görüşmelerde bulunuyor.

Hangi kulüp ile görüşme halinde olduğu bilinmezken, Al Hilal veya Al Nassr olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Allegri'ye Juventus'tan kazandığı paranın 3-4 katı bir teklif yapıldığı aktarıldı. Başarılı çalıştırıcı, İtalya'da 7 milyon euro kazanıyor.

İtalyan devi, Allegri'nin yerine Conte ve Igor Tudor alternatiflerini hazırladığı kaydedildi.

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