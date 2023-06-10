Massimiliano Allegri'ye Arabistan'dan dev teklif!

Juventus Teknik direktörü Massimiliano Allegri, Suudi Arabistan'a transfer olabilir.



La Gazzetta dello Sport'a göre, Allegri, Arabistan kulübüyle görüşmelerde bulunuyor.



Hangi kulüp ile görüşme halinde olduğu bilinmezken, Al Hilal veya Al Nassr olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.



Allegri'ye Juventus'tan kazandığı paranın 3-4 katı bir teklif yapıldığı aktarıldı. Başarılı çalıştırıcı, İtalya'da 7 milyon euro kazanıyor.



İtalyan devi, Allegri'nin yerine Conte ve Igor Tudor alternatiflerini hazırladığı kaydedildi.





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