Masa tenisinde 11 yaşında dünya üçüncülüğü yaşayan milli sporcunun hedefi büyük

Masa tenisinde dünya üçüncüsü olma başarısı gösteren 11 yaşındaki Ali Enes Seren, olimpiyatlarda ter dökmenin hayalini kuruyor.



Konya'da yaşayan ilkokul 5. sınıf öğrencisi Seren, 5 yaşındayken masa tenisi oynayan ablasından etkilenerek bu spora gönül verdi.



Ailesinin de desteğiyle Selçuklu Belediyespor Kulübünde antrenmanlara başlayan Seren, kulüpteki elemeleri geçerek, masa tenisi takımına katıldı.



İki yıl önce Konya'da düzenlenen, Minikler Ferdi Milli Takım Seçmeleri'nde, "minik altı" kategorisinde Türkiye şampiyonu olan milli sporcu, Avusturya'da 11-14 Ocak'ta düzenlenen WTT Youth Contender'da "U11" kategorisinde bronz kupa aldı.



- Yemek masalarını tenis masası gibi kullandı



Küçük yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Seren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftanın her günü 3 saat antrenman yaptığını söyledi.



Masa tenisine başladığında, ilk antrenmanlarını ablasıyla yaptığını aktaran Seren, "Özellikle salgın dönemindeyken, evde yemek masalarını birleştirerek birbirimize rakip oluyorduk. Daha sonra masa tenisi sporuna başlamaya karar verdim. Selçuklu Belediyespor Kulübünde altyapıdan takıma girmeyi başardım." ifadesini kullandı.



Seren, okulla sporu birlikte yürütmenin kendisini zorlamadığını, verilen ödevleri zamanında yaparak derslerinde başarılı olduğunu anlattı.



Bu süreçte ailesinin de kendisine destek olduğunu vurgulayan Seren, "Masa tenisinde başarı elde edebilmek için çok çalıştım. İlk başladığımda çok hevesli değildim ancak hırslandım ve bu seviyeye kadar çıkabildim." diye konuştu.



- Hedefini hep yüksek tutuyor



Masa tenisinin, akıl ve hız gerektirdiğine dikkati çeken Seren, şunları kaydetti:



"Bundan sonraki hedeflerim, kendimi daha fazla geliştirerek, önce Türkiye şampiyonalarında, daha sonra da olimpiyatlara giderek ülkemi temsil etmek. Bu manada kulüpteki hocalarım ve takım arkadaşlarım da çok destek oluyor. Avusturya'da kazandığım üçüncülük neticesinde, dünya sıralamasındaki derecemi 23'e yükselttim. Bu sıralamayı, daha çok çalışarak ilk 5'e, ilk 3'e yükseltmek istiyorum. Hedeflerim doğrultusunda çalışmalarımı hiç aksatmadan sürdürüyorum. Masa tenisiyle hayatım hareketlendi. Bu spor beni bedenen, ruhen güçlendirdi ve olgunlaştırdı. İlerleyen süreçte sergileyeceğim performansımla herkesi gururlandıracağıma inanıyorum."





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