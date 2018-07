Martin Skrtel: 'Sezon başlasın diye sabırsızlanıyoruz'

Slovak stoper Martin Skrtel, sezon öncesi çalışmaların yoğun tempoda geçtiğini ve bu ortamın daha renkli geçmesi için de takım arkadaşlarıyla sık sık şakalaştıklarını söyledi.Bu şakalaşmaların yanlış anlaşılmaması gerektiğine vurgu yapan deneyimli stoper, sezonun başlamasını da sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Taraftarların gösterdiği ilgiye bir an önce karşılık vermek istediklerini söyleyen Skrtel, bu sene hep birlikte özel bir şeyler başaracaklarına olan inancını da dile getirdi.Martin Skrtel, sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yapılan antrenman öncesi Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.Öncelikle çalışmalara değinen tecrübeli isim, "Sezon öncesi hazırlık dönemleri zor geçer. Her gün çift antrenman yapıyoruz. Bu hava şartlarında çalışmak çok kolay değil ama sezon boyunca bu çalışmalara ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Takım içinde hava çok güzel. Bu ortamın daha renkli hale gelmesi için de birbirimizle şakalaşıyoruz. Bu esprili havayı oluşturduğunuz zaman bu zor şartlarla baş etmek daha kolay oluyor" diye konuştu.Bir çok takım arkadaşıyla şakalaştığını ve bunların kötü niyetle yapılmış şakalar olmadığını dile getiren Slovak stoper, "Roman Neustadter ile çok fazla şakalaşıyoruz. Geçen sene Janssen ile çok şakalaşırdık. Bu sene genç oyuncularla da çok fazla şakalaşabiliyoruz. Bu durum takım içindeki ruhu gösteren, güzel davranışlar. Bu yüzden insanlar şakaları çok ciddiye almamalı ve çok farklı yaklaşmamalı. Konuya belirttiğim açıdan bakmaları daha doğru olur" dedi.Sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini de ifade eden Martin Skrtel, "Yoğun geçen sezon öncesi çalışmalarından sonra herkes ilk maçı bekler. İlk maçı bekliyorum ama aslında geneliyle bütün sezonu bekliyoruz. Kulüpte çok büyük değişimler oldu. Taraftarlarımızın da çok hevesli olduklarını görebiliyoruz. Kombineler tükenmiş durumda. Taraftarlarımızın ilgisine karşılık verip, bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu sene hep birlikte özel bir şeyler başarabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.