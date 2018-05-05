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Kasımpaşa maçındabaşı yarılırken Slovak oyuncu için de herkes seberber oldu.Maç içinde hemen bu bölgeye tampon yapılırken Skrtel'in yaptığı kafa vuruşu sonrasında tampon çıktı.Devre arasında Prof. Dr. Burak Kudrucağıoğlu zamanla yarışıp oyuncuyu tedaviye başladı..Oyuncuya beş dikiş atılırken ikinci yarıya yetişebilmesi adına büyük çok sarf edildi.15 dakikalık devre arasının 14. dakikasında beşinci dikiş atılırken takım da sahaya geç çıktı.