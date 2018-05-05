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Martin Skrtel için zamanla yarıştılar!

Slovak stoper Martin Skrtel'in yarılan başı için herkes seferber oldu, 5. dikişi 14. dakikada atıldı.

Kaynak: Vatan
Martin Skrtel için zamanla yarıştılar!
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05 Mayıs 2018 06:22
Kasımpaşa maçında Martin Skrtel'in başı yarılırken Slovak oyuncu için de herkes seberber oldu.

Maç içinde hemen bu bölgeye tampon yapılırken Skrtel'in yaptığı kafa vuruşu sonrasında tampon çıktı.

Devre arasında Prof. Dr. Burak Kudrucağıoğlu zamanla yarışıp oyuncuyu tedaviye başladı..

Oyuncuya beş dikiş atılırken ikinci yarıya yetişebilmesi adına büyük çok sarf edildi.

15 dakikalık devre arasının 14. dakikasında beşinci dikiş atılırken takım da sahaya geç çıktı.





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