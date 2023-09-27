Marsilya'da Gattuso dönemi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da yeni teknik direktör Gennaro Gattuso dönemi başlıyor.



Marsilya, Marcelino'nun ayrılığının ardından Gattuso ile görüştü ve İtalyan teknik adam ile anlaşma sağladı.



Fransız ekibi, Gennaro Gattuso'nun takımın başına getirildiğini resmi olarak da duyurdu. 45 yaşındaki teknik adam, imzası sonrası, "Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Yeni takımımla çalışmayı ve zorlukların üstesinden gelmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.



Gattuso, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da görev almıştı.



