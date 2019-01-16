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Marsilya, Balotelli ile anlaştı

Marsilya, sezonun geri kalan kısmı için Mario Balotelli ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marsilya, Balotelli ile anlaştı
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16 Ocak 2019 02:08
Nice'de artık sorun haline gelen Mario Balotelli için son nokta konuldu. Bir süredir Mario Balotelli ile görüşen Marsilya, bu transferde sona geldi.

Nice'in serbest bırakmaya hazır olduğu Mario Balotelli'yi ikna eden Marsilya'nın resmi açıklamayı birkaç gün içerisinde yapması bekleniyor.

Marsilya, Mario Balotelli ile sezonun geri kalan kısmı için anlaşırken, İtalyan oyuncuya 6 aylığına 2 milyon euro ödenecek.

Nice Başkanı geçtiğimiz gün Balotelli'yi serbest bırakmaya hazır olduklarını 'Balotelli bir kulüple anlaşırsa serbest bırakmaya hazırırz' ifadelerini kullanmıştı.

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