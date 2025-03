Marko: 'Verstappen'in çıkış maddesi gündeme gelebilir'

Max Verstappen, son 12 ay boyunca sürekli olarak Red Bull'dan ayrılacağı söylentileriyle gündeme geldi.



Geçtiğimiz yıl Verstappen'in sözleşmesindeki çıkış maddesinin, Marko'nun takımdan ayrılmasıyla bağlantılı olduğu söylenmiş ancak Marko daha sonra bu unsurun kaldırıldığını iddia etmişti.



REDBULL İYİ BAŞLAMADI



Verstappen geçen yıl dördüncü pilotlar şampiyonluğunu kazansa da Red Bull bu sezona rekabetçi bir başlangıç yapamadı ve McLaren hız olarak öne çıkan takım oldu.



Marko, Verstappen'in sözleşmesinde hâlâ bir çıkış maddesi bulunduğunu doğruladı ancak bu tür maddelerin tüm üst düzey pilotların sözleşmelerinde yer aldığını belirterek, sezonun bu aşamasında Red Bull'un böyle bir tehditten endişe duymadığını vurguladı.



"GÜNCELLEMEYE İHTİYACI VAR"



Marko Formel 1.de'ye verdiği demeçte, "Max'in beşinci dünya şampiyonluğunu kazanması için güncellemelere ihtiyaç var."



"Bu bizim en büyük hedefimiz ve tüm ekip bunun için çok çalışıyor. Elbette her üst düzey sürücünün sözleşmesinde araç performansının yeterli olmaması halinde bir çıkış maddesi vardır."



"Ancak bunlar her sürücü için farklı düzenlenmiştir. Şu anda böyle bir konu söz konusu değil." dedi.



Verstappen, 2026'da yürürlüğe girecek büyük kural değişiklikleri öncesinde geçen yıl boyunca Mercedes ve Aston Martin gibi takımlarla anılmıştı.



"YAZ ARASINDA KONUŞULABİLİR"



Marko, çıkış maddesinin yaz arasına doğru gündeme gelip gelmeyeceği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:



"Evet, o dönemde konuşulabilir. Ama lütfen, şu an sürücüler şampiyonasında ikinci sıradayız ve fark sadece sekiz puan. Yaz arasına daha çok var."



Eğer Verstappen Red Bull'dan ayrılırsa kendisinin de takımdan ayrılmayı düşünüp düşünmeyeceği sorulan Marko, "Bu iyi bir sebep olabilir, evet." şeklinde yanıt verdi.



Kaynak: Motorsport Türkiye