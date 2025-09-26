Marko Guduric: 'Fenerbahçe'deki uzun yıllarımın ardından benim için yeni meydan okuma'

Olimpia Milano, yaz döneminde Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Marko Guduric'i basının önünde resmen tanıttı.
Marko Guduric açıklamalarında Fenerbahçe Beko'da geçirdiği yılların ardından yeni meydan okuması için motive olduğunu ve kendisine yüklenen "lider" etiketi hakkında konuştu.
İlk olarak kendine yapıştırılan lider etiketi hakkında konuşan Guduric, "'Lider' kelimesini pek sevmiyorum." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz hepimiz lideriz. Basketbol bir takım oyunu ve önemli olan da takımın kendisi. Hepimizin aynı sayfada olması, birbirimize ve koça güvenmemiz gerekiyor. Asıl mesele bireysel değil, takımı öne koymak."
Milan'a gelişinden duyduğu heyecanı dile getiren Guduric, kulübün hedeflerinin büyüklüğünü vurguladı:
"Burada olmaktan mutluyum. Burada hedefler daima en yüksekte. Fenerbahçe'de geçirdiğim uzun yılların ardından bu benim için yeni bir meydan okuma ve çok motiveyim."
Tecrübeli guard, transferinde Ettore Messina'nın rolünü de öne çıkardı:
"Messina ile çok konuştum. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri oydu. Ayrıca kararımı vermeden önce kulüp hakkında genel bir fikir almak için Stavropoulos ile de görüştüm."
Sakatlık sonrası durumunu da paylaşan Guduric, sürecin doğru ilerlediğini söyledi:
"Her şey doğru yönde gidiyor. Takımla birkaç gün önce çalışmalara başladım ve günü gününe ilerliyoruz. Öncelikle sağlıklı kalmam gerekiyor, ancak böylece takıma doğru şekilde yardımcı olabilirim."
Geçen sezonu EuroLeague şampiyonu olarak tamamlayan Guduric, en üst seviyede başarı için gerekenleri ise şöyle sıraladı:
"Sağlıklı kalmanın ötesinde sabırlı olmak, her gün gelişmek için çalışmak, sürece inanmak ve maç maç ilerlemek gerekiyor."
Son olarak kişisel bir hedef koymayı da ihmal etmeyen yıldız oyuncu, gülümseyerek şu sözleri ekledi:
"Sezon sonunda biraz İtalyanca konuşabilmeyi umuyorum."
Marko Guduric açıklamalarında Fenerbahçe Beko'da geçirdiği yılların ardından yeni meydan okuması için motive olduğunu ve kendisine yüklenen "lider" etiketi hakkında konuştu.
İlk olarak kendine yapıştırılan lider etiketi hakkında konuşan Guduric, "'Lider' kelimesini pek sevmiyorum." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz hepimiz lideriz. Basketbol bir takım oyunu ve önemli olan da takımın kendisi. Hepimizin aynı sayfada olması, birbirimize ve koça güvenmemiz gerekiyor. Asıl mesele bireysel değil, takımı öne koymak."
Milan'a gelişinden duyduğu heyecanı dile getiren Guduric, kulübün hedeflerinin büyüklüğünü vurguladı:
"Burada olmaktan mutluyum. Burada hedefler daima en yüksekte. Fenerbahçe'de geçirdiğim uzun yılların ardından bu benim için yeni bir meydan okuma ve çok motiveyim."
Tecrübeli guard, transferinde Ettore Messina'nın rolünü de öne çıkardı:
"Messina ile çok konuştum. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri oydu. Ayrıca kararımı vermeden önce kulüp hakkında genel bir fikir almak için Stavropoulos ile de görüştüm."
Sakatlık sonrası durumunu da paylaşan Guduric, sürecin doğru ilerlediğini söyledi:
"Her şey doğru yönde gidiyor. Takımla birkaç gün önce çalışmalara başladım ve günü gününe ilerliyoruz. Öncelikle sağlıklı kalmam gerekiyor, ancak böylece takıma doğru şekilde yardımcı olabilirim."
Geçen sezonu EuroLeague şampiyonu olarak tamamlayan Guduric, en üst seviyede başarı için gerekenleri ise şöyle sıraladı:
"Sağlıklı kalmanın ötesinde sabırlı olmak, her gün gelişmek için çalışmak, sürece inanmak ve maç maç ilerlemek gerekiyor."
Son olarak kişisel bir hedef koymayı da ihmal etmeyen yıldız oyuncu, gülümseyerek şu sözleri ekledi:
"Sezon sonunda biraz İtalyanca konuşabilmeyi umuyorum."