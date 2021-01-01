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Markkanen, üç takımlı anlaşmada Cavaliers'a gitti!

Cleveland Cavaliers'ın, Chicago Bulls ve Portland Trail Blazers ile yaptığı üç takımlı bir imza ve takas anlaşmasıyla, Lauri Markkanen'ı kadrosuna kattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın, Chicago Bulls ve Portland Trail Blazers ile yaptığı üç takımlı bir imza ve takas anlaşmasıyla, Lauri Markkanen'ı kadrosuna kattığı bildirildi.

24 yaşındaki Markkanen'ın, Cleveland'a gidişinin bir parçası olarak dört yıllığı 67 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayacağı kaydedildi. Bulls'un ise Derrick Jones Jr.'ın yanı sıra, Blazers'ın lotarya korumalı 2022 birinci tur seçimini ve Cavs'in 2023 ikinci tur seçimini alacağı belirtildi.

Ayrıca Larry Nance Jr.'ın ise işlemi tamamlamak için Cleveland'dan Portland'a gideceği açıklandı.

Diğer birkaç takımla daha adı geçmiş olan Markkanen, Bulls ile geçirdiği dört sezonda %36.6 şut isabetiyle 15.6 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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