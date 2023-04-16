Marina Maljkovic: 'Türk kadını akıllı, güzel ve başarılı!'

Fenerbahçe'ye beşinci kadınlar Euroleague finalinde ilk kez Avrupa şampiyonu yapan Sırp koç Marina Maljkovic, maçın ardından açıklamalarda bulundurdu.



Marina Maljkovic, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hem çok iyi bir insan hem de spordan çok iyi anlıyor. Fenerbahçe ailesine teşekkür ediyorum, bizi yalnız bırakmadılar. Ekibime teşekkür ediyorum. Oyuncular sistemimi sorgulamadılar, onlara teşekkür ediyorum. Bizi kupaya ulaştırdılar." dedi.



Sırp başantrenör, "Türkiye'nin akıllı ve güzel kadınlarını sporun içerisine daha fazla davet ediyorum. Türk kadını sporda çok iyi sonuçlar alıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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