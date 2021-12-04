Marek Hamsik: "Şehrimiz adına çok mutluyum"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik, Adana Demirspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Marek Hamsik: 'Şehrimiz adına çok mutluyum'
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04 Aralık 2021 18:23
Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da takımının 2. golünü atan Marek Hamsik, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Ben kendimden bireysel olarak bahsetmek yerine daha çok takımdan bahsetmek istiyorum. Şehrimiz, takımımız adına çok mutluyum." dedi.

İkinci yarıda daha iyi olduklarının altını çizen Slovak yıldız, "İlk yarı yeterince iyi değildik. İkinci yarı ikinci gol sonrası sakin oynadık, daha iyiydik. Futbol bir takım sporu. Bireysellikten daha çok takımdan bahsetmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Maç içerisinde Balotelli ile konuşmasını anlatan Hamsik, "Mario Balotelli ile çok önemli şeyler konuşmadım. Defalarca kez karşı karşıya oynadığım bir rakibim. Aramızda dostça bir sohbet geçti." şeklinde konuştu.


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