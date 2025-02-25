Marcelo'nun oğlu Enzo Alves, Real Madrid ile sözleşme imzalayarak kulübün akademisine katıldı.



Babasının izinden gitti



16 yaşındaki Enzo, babasının izinden giderek 18 yıl sonra Real Madrid'e imza attı.



15 sezon Real Madrid forması giydi



Futbola Fluminense altyapısında başlayan Marcelo, 2007 yılında Real Madrid'e transfer olmuştu. Kariyerinde 15 yıl boyunca Real Madrid formasını terleten Brezilyalı sol bek, 2022-2023 sezonunun başında Yunan devi Olympiakos'a transfer oldu. Yunanistan'da yarım sezon geçirdikten sonra Şubat 2023'te futbola başladığı çocukluk kulübü Fluminense'ye geri dönen Marcelo, 3 Kasım 2024'te takımdan ayrıldı.



Real Madrid ile 25 kupa kazandı



Profesyonel kariyerinde Real Madrid'de 546, Fluminense'de 107, Olympiakos'ta ise 10 maça çıkan Marcelo, toplamda 52 gol ve 106 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldız, Real Madrid formasıyla 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya La Liga, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa zaferi yaşarken, Fluminense ile de 1 Libertadores ve 1 Sudamericana kupası kazandı.

Ayrıca Brezilya Milli Takımı ile 58 maçta 6 gol kaydetti.



Futbola 2024'te veda etti



Brezilyalı sol bek, 3 Kasım 2024'te büyük başarılara imza attığı kariyerine doğduğu topraklarda veda etti.



