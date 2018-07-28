Marcelo Bielsa, Konyaspor'un eski futbolcusunu transfer etti

Teknik direktörlük koltuğunda Marcelo Bielsa'nın oturduğu Championship ekibi Leeds United, Barry Douglas'ı transfer etti.
Leeds, bir dönem Konyaspor forması giyen İskoç sol beki kadrosuna katarken bonservis ücreti açıklanmadı.
Barry Douglas, son olarak Premier Lig'e yeni yükselen Wolverhampton takımında forma giyiyordu.
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Leeds, bir dönem Konyaspor forması giyen İskoç sol beki kadrosuna katarken bonservis ücreti açıklanmadı.
Barry Douglas, son olarak Premier Lig'e yeni yükselen Wolverhampton takımında forma giyiyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın