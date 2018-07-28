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Marcelo Bielsa, Konyaspor'un eski futbolcusunu transfer etti

İngiltere Championship ekibi Leeds United, Konyaspor'un eski sol beki Barry Douglas'ı transfer etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marcelo Bielsa, Konyaspor'un eski futbolcusunu transfer etti
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28 Temmuz 2018 22:32
Teknik direktörlük koltuğunda Marcelo Bielsa'nın oturduğu Championship ekibi Leeds United, Barry Douglas'ı transfer etti.

Leeds, bir dönem Konyaspor forması giyen İskoç sol beki kadrosuna katarken bonservis ücreti açıklanmadı.

Barry Douglas, son olarak Premier Lig'e yeni yükselen Wolverhampton takımında forma giyiyordu.

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