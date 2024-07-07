Marcelo Bielsa: "Futbolu halkın elinden aldılar"

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Marcelo Bielsa: 'Futbolu halkın elinden aldılar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2024 21:32
Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Futbolun yoksulların elinden alındığını söyleyen Bielsa, "Futbolu yoksulların, halkın elinden aldılar. Yoksulların mutluluğu satın alacak paraları yok. Futbol, yoksul insanların mutluluğa ulaştığı bir şeydi ama artık ona sahip değiller." ifadelerini kullandı.

Bielsa, futbolda gerileme sürecinin başladığını şu sözlerle ifade etti: "Futbolun gerileme sürecinde olduğuna eminim. Giderek daha fazla insan bu sporu izliyor ama futbol giderek daha az çekici hale geliyor. Onu dünyanın en iyi sporu yapan şeyi desteklemiyoruz. İş dünyasını destekliyoruz"

İzlenmeye değer futbolcu sayısının azaldığını söyleyen deneyimli teknik adam, "İzlenmeye değer futbolcu sayısı giderek azalıyor, oyun giderek daha az keyifli hale geliyor." diye konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery