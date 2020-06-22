Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Marc Gasol'un dönüşümü, görenleri şaşırttı!

Toronto Raptors uzunu Marc Gasol, NBA boşluğu sırasındaki harika vücut dönüşümünü gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors uzunu Marc Gasol, NBA boşluğu sırasındaki harika vücut dönüşümünü gösterdi.

Birkaç hafta önce, Toronto Raptors başantrenörü Nick Nurse, Kanada'daki yerel basına Zoom görüşmelerinde Gasol'ün yüzünün "zayıf göründüğünü" söylemişti.

Şimdi, Nurse'ün söylediklerine arka çıkacak görsel bir kanıt, Instagram'da ortaya çıktı:



Houston Rockets süperstarı James Harden ve Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'ten sonra eyleme geçmek istediği görülen Gasol, 30 Temmuz'da Orlando'da başlayacak olan "bubble" maçlarına gitmeye hazır görünüyor.

Gasol, hamstring sorunları nedeniyle Raptors için 28 maç kaçırmıştı, ancak Mart ayında, lig ara vermeden hemen önce dönmüştü. All-Star uzun, maçlar askıya alınmadan önce 36 maçta 7.6 sayı ve 6.3 ribaund ortalamayla oynuyordu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal