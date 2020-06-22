Marc Gasol'un dönüşümü, görenleri şaşırttı!

Toronto Raptors uzunu Marc Gasol, NBA boşluğu sırasındaki harika vücut dönüşümünü gösterdi.Birkaç hafta önce, Toronto Raptors başantrenörü Nick Nurse, Kanada'daki yerel basına Zoom görüşmelerinde Gasol'ün yüzünün "zayıf göründüğünü" söylemişti.Şimdi, Nurse'ün söylediklerine arka çıkacak görsel bir kanıt, Instagram'da ortaya çıktı:Houston Rockets süperstarı James Harden ve Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'ten sonra eyleme geçmek istediği görülen Gasol, 30 Temmuz'da Orlando'da başlayacak olan "bubble" maçlarına gitmeye hazır görünüyor.Gasol, hamstring sorunları nedeniyle Raptors için 28 maç kaçırmıştı, ancak Mart ayında, lig ara vermeden hemen önce dönmüştü. All-Star uzun, maçlar askıya alınmadan önce 36 maçta 7.6 sayı ve 6.3 ribaund ortalamayla oynuyordu.