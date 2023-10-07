ManU, Galatasaray maçı sonrası özür diledi!

Manchester United-Galatasaray maçında birçok sarı kırmızılı taraftar mücadeleyi ev sahibi tribününden takip etti. Konuyla ilgili araştırma yapan İngiliz ekibi, taraftarından özür diledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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ManU, Galatasaray maçı sonrası özür diledi!
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07 Ekim 2023 16:38
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı Old Traffoord'da 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takımın bu galibiyetinin yankıları sürerken, ev sahibi tribünündeki Türk seyircilerin yoğunluğu dikkat çekti.

TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Manchester United Kulübü, Galatasaray seyircisinin ev sahibi tribünündeki yoğunluğu sebebiyle taraftarından özür diledi.

"TEKRARI YAŞANMAYACAK"

İngiliz ekibinin organizasyon sorumlusu Collette Roche, şu ifadeleri kullandı: "Maçta Galatasaray seyircisinin eriştiği bilet hacmi kesinlikle kabul edilemez. Bu konuyu ciddiye aldığımızı ve tekrarının yaşanmayacağına dair güvence veriyoruz. Bu durumdan etkilenen herkesten özür diliyorum. Desteğiniz için teşekkürler." 

 
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