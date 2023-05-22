ManU'dan Neymar için sıcak hamle!

Manchester United'ın Brezilyalı yıldız Neymar için PSG ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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ManU'dan Neymar için sıcak hamle!
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22 Mayıs 2023 22:13
PSG taraftarı ile yıldızı barışmayan Neymar için flaş bir gelişme yaşandı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Manchester United, Neymar için PSG ile görüşmelere başladı.

Taraftarların her maç ıslıkladığı Brezilyalı yıldız, PSG'den sezon sonunda kesin olarak ayrılacak.

Manchester United'ın kiralamak istediği oyuncuyu PSG'nin bonservisiyle yollamak istediği ifade edildi.

Ayrıca Chelsea'nin de oyuncuyu çok istediği yazıldı. Ancak Londra ekibinin Devler Ligi'ne gidemeyecek olması bu transferi zorlaştırdığı aktarıldı.

31 yaşındaki oyuncu 6 yıl önce Barcelona'dan 222 milyon euroya transfer olmuştu.

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