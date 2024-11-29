MANU, Amorim ile Avrupa'ya iyi başladı

Manchester United, yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile çıktığı ilk Avrupa Ligi maçında Bodo/Glimt'i 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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MANU, Amorim ile Avrupa'ya iyi başladı
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29 Kasım 2024 00:48
Son güncelleme 29 Kasım 2024 00:55
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Manchester United ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-2'lik skorla kazandı.

Maça iyi başlayan Manchester United, ilk dakika içerisinde Alejandro Garnacho'nun golüyle öne geçti.

Konuk ekip 19. dakikada Hakon Evjen, 23. dakikada Philip Zinckernagel ile bir anda öne geçti.

Rasmus Höjlund, 45. dakikada skora eşitliği getirdi. Danimarkalı oyuncu, 50. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Manchester United'a galibiyeti getirdi.

Yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile ilk Avrupa maçına çıkan Manchester United, puanını 9'a çıkardı. Bodo/Glimt ise ilk kez yenildi ve 7 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Viktoria Plzen'e konuk olacak. Bodo/Glimt ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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