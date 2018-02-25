Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor'a 1-0 yenilen Grandmedical Manisaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, tecrübesizlik nedeniyle mağlup olduklarını söyledi.Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşkın, çok fazla gol pozisyonuna girmelerine rağmen bunları değerlendiremediklerini ifade etti.Taner Taşkın, oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederek, şöyle konuştu:"Genç ve yetenekli gençlerden oluşan bir kadro ile mücadele ediyoruz. İnandırmak için kendilerine her zaman 'Sizler kalitesiz oyuncular değilsiniz, diğer takımdaki oyunculardan sadece eksiğiniz tecrübeniz.' diyordum. Maalesef bunu 4-5 maçtan beri yaşıyoruz. Tecrübesizlikten dolayı mağlup olduk. İyi oynuyoruz üzerine kata kata gidiyoruz. Gerçekten futbol oynayarak oyun anlayışımızı geliştirerek devam etmemize rağmen mağlubiyetler alıyoruz."Ligde kalan 10 haftada Manisaspor camiasını en iyi şekilde temsil etmek için sahada olacaklarını anlatan Taşkın, "Şu anda düşme hattının içindeyiz. Ciddi anlamda düşme ile ilgili sıkıntılarımız var. Bunları bir kenara bırakacağız. Kendimizi motive edebilmek için her maçımıza puan veya puanlar için çıkmaya devam edeceğiz. Altyapıdan çıkacak genç oyuncuları kazanmak için mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.Eskişehirspor Yardımcı Antrenörü Taygun Erdem ise Manisaspor'u iyi analiz ettiklerini belirterek, hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu söyledi.Erdem, mücadelede kanatları kullanmayı çalıştıklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:"Çok pozisyonda bulduk ama gole çeviremedik. Hazırladığımız golü yaptığımız değişikliklerle Hasan Ayaroğlu çok güzel bir gol attı. Önümüzde artık yukarı doğru oynayacağımız haftalar başlıyor. Bundan sonraki hedefimiz play-off'a kalmak."