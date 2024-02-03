Manisa'nın potada konuğu Tofaş

Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçının 3'ünü kazanarak Play-Off hattında 5'inci sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor pazar günü Tofaş'la evinde karşılaşacak.
Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.
Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta iç sahada Nymburk'a yenilerek son grup maçları öncesi çeyrek final şansını kaçıran Manisa ekibi ligde 18 maçta 10 galibiyet elde etti. Tofaş'ın ise 8 galibiyeti bulunuyor.
Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.
Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta iç sahada Nymburk'a yenilerek son grup maçları öncesi çeyrek final şansını kaçıran Manisa ekibi ligde 18 maçta 10 galibiyet elde etti. Tofaş'ın ise 8 galibiyeti bulunuyor.