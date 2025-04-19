Manisa FK'dan hayati galibiyet

1'inci Lig'de küme düşmemek adına mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, en önemli rakibi Ankaragücü'nü evinde 2-1 yenerek hayati bir galibiyete imza attı.



Bu maç öncesi Ankaragücü'nün 1 puan gerisinde düşme potasında yer alan siyah-beyazlılar sezonun en kritik maçını kazanıp rakibinin üzerine çıktı.



41 puana ulaşan Manisa FK, Ankaragücü'ne 2 puan fark atıp kurtuluş bölgesine yerleşti. Rakibini sezonun ilk devresinde de deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran Manisa FK, ikili averaj üstünlüğünü ele geçirmiş oldu. Bitime 3 maç kala derin nefes alan Manisa FK'da oyuncular ve teknik ekip galibiyet coşkusunu taraftarlarla doyasıya yaşadı. Ankaragücü'nde ise Teknik Direktör Mesut Bakkal maç sonrası istifa etti.



Teknik Direktör Taner Taşkın, hafta boyunca bu maça hazırlandıklarını belirterek, "Oyuncularımıza çok önemli bir maça çıkacağımızı söylemiştik. Karşılaşmaya çok etkili başladık. İlk yarıyı da Minchev ve Batu'nun golleriyle 2-0 galip bitirdik. Bu tarz maçları oynamak beni daima heyecanlandırmıştır. Ankaragücü çok büyük bir camia. Onlara saygı duyuyoruz ama bizim de potadan çıkmak için kazanmamız gereken bir maçtı" dedi. İkinci yarıda ise skorun verdiği psikoloji ile geriye yaslandıklarını anlatan Taşkın, "Tüm oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Üç final haftası kaldı. Kalan maçlara da en üst seviyede hazırlanacağız. Önümüzde Şanlıurfaspor maçı var. O maçta da kazanmak için sahada olacağız. Manisalı futbolseverlere ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



