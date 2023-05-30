Manisa BŞB'de Demir gitti, Kandemir yolda

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında ligde kalmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İran Milli Takımı'yla anlaşan antrenör Hakan Demir'le yollar ayrıldı. Manisa temsilcisi, düşme hattında devraldığı takımı kümede tutmayı başaran Demir için teşekkür mesajı yayınlarken, antrenörlük için Ahmet Kandemir'in ismi gündeme geldi.Manisa BŞB, Hakan Demir'in vedasıyla ilgili,açıklamasını yaptı.Demir de sosyal hesaplarından,mesajını paylaştı.Manisa ekibi Demir'in yerine ligde birçok takımı çalıştıran Ahmet Kandemir'le görüşmelere başladı. Sezona Beşiktaş'ta başlayıp ardından Kosova'da Prishtina takımını çalıştıran Ahmet Kandemir'in yarın Manisa'ya gelerek yönetimle görüşme yapacağı öğrenildi. Kandemir Manisa BŞB Genel Menajeri Nihat Mala'yla daha önce Pınar Karşıyaka'da da birlikte görev yapmıştı.