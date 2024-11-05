Manisa Basket, Peristeri deplasmanında

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manisa Basket, Yunanistan ekibi Peristeri deplasmanına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket, Peristeri deplasmanında
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05 Kasım 2024 13:19
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Manisa Basket, dördüncü maçında 6 Kasım Çarşamba günü Yunanistan'da Peristeri'ye konuk olacak.
 Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki Peristeri-Manisa Basket maçı TSİ 20.30'da başlayacak. Gruptaki ilk 3 maçını galip tamamlayan Manisa Basket, lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer karşılaşmasında FMP ile İspanyol UCAM Murcia, yarın Sırbistan'da karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 18. maçına çıkacak Manisa Basket, geride kalan 17 müsabakada 11 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

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