Mancini'den Zaniolo'ya kötü haber

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Milli Takım'a çağrılması bekleniyordu. Sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mancini'den Zaniolo'ya kötü haber
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18 Mart 2023 00:27
Galatasaray, Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı'na Nicolo Zaniolo'yu çağırmasını beklerken, sürpriz yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesinde "Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın geniş kadrosunda olacak. Cumartesi günü açıklanacak." açıklamasını yaptı.

Roberto Mancini'nin Zaniolo'yu milli takıma davet etmesi beklenirken, İtalya'nın açıklanan kadrosunda 23 yaşındaki yıldız yer almadı.

İŞTE İTALYA'NIN KADROSU

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio);

Defans: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Orta Sahalar: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain);

Forvetler: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Freiburg), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).

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