Manchester United kendi kendini yaktı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, sahasında Sevilla'yla 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United kendi kendini yaktı
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14 Nisan 2023 00:00
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, sahasında İspanyol Sevilla'yı konuk etti.

Old Trafford'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Sabitzer ile öne geçen Manchester United, 21. dakikada Avusturyalı oyuncunun bir başka golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda maçın son bölümüne kadar skoru korumayı başaran Manchester United'ın gardını 84. dakikada Malacia kendi kalesine gol atarak düşürdü. Dakikalar 90+2'ye geldiğinde ise bu kez Maguire

Karşılaşmanın rövanşı 20 Nisan tarihinde Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

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