Manchester United'ın kabusu Nottingham

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest ile Manchester United karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Konuk ekip Manchester United, 34. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçti.İkinci yarıya hızlı başlayan Nottingham Forest, 48. dakikada Morgan Gibbs-White ve 50. dakikada Nicolo Savona'nın kafa golleriyle bir anda öne geçti.Manchester United, 81. dakikada Amad Diallo'nun golüyle tekrar eşitliği sağladı.Nottingham Forest, Manchester United'a karşı ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmedi.Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Nottingham Forest, puanını 6 yaptı. 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren United ise puanını 17 yaptı.Manchester United, gelecek hafta Tottenham'a konuk olacak. Nottingham ise Leeds ile sahasında karşılaşacak.