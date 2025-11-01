01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-040'
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-044'
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-013'
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-014'
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
0-014'
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-083'
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Manchester United'ın kabusu Nottingham

Manchester United'ın 3 maçlık galibiyet hasreti, Nottingham deplasmanındaki 2-2'lik beraberlikle sona erdi. MANU'nun Nottingham karşısındaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Manchester United'ın kabusu Nottingham
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest ile Manchester United karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Konuk ekip Manchester United, 34. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Nottingham Forest, 48. dakikada Morgan Gibbs-White ve 50. dakikada Nicolo Savona'nın kafa golleriyle bir anda öne geçti.


Manchester United, 81. dakikada Amad Diallo'nun golüyle tekrar eşitliği sağladı.

Nottingham Forest, Manchester United'a karşı ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmedi.

Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Nottingham Forest, puanını 6 yaptı. 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren United ise puanını 17 yaptı.

Manchester United, gelecek hafta Tottenham'a konuk olacak. Nottingham ise Leeds ile sahasında karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
