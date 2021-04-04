Manchester United, ikinci yarıda geri döndü!

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Manchester United, Brighton'ı ağırladı.



Old Trafford'da oynanan müsabaka, Manchester United'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Marcus Rashford ve 83. dakikada Mason Greenwood attı. Brighton'ın tek sayısını ise 13. dakikada Danny Welbeck kaydetti.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Manchester United, puanını 60'a yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Brighton ise 32 puanla 16. sırada yer aldı.



Manchester United, gelecek hafta Tottenham deplasmanına gidecek. Brighton ise Everton'ı konuk edecek.



