Manchester derbisini VAR karıştırdı!

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-1'lik skorla kazandı.İlk yarısı 0-0 biten derbide Manchester City, 60. dakikada Jack Grealish ile öne geçti.Manchester United, 78. dakikada Bruno Fernandes ile eştiliği sağladı. Gol öncesinde Marcus Rashford'ın ofsayt olduğu yönünde Manchester Cityli oyuncular büyük itirazlarda bulundu ancak VAR onayının ardından gol geçerlilik kazandı.Manchester'ın kırmızı yakası, 82. dakikada Marcus Rashford'ın golüyle derbiyi kazandı. Rashford, Old Trafford'da çıktığı son 9 resmi maçta ağları havalandırarak serisini sürdürdü.Manchester City cephesi, 87. dakikada Erling Haaland'a yapılan hareket nedeniyle penaltı da bekledi ancak maçın hakemi Stuart Attwel devam kararı verdi.Ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkan Manchester United, puanını 38'e yükseltti. Manchester City ise 39 puanda kaldı.Manchester United, gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olacak. Manchester City ise Tottenham'ı ağırlayacak.