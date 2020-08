Manchester City'nin Lionel Messi operasyonunda rakamlar, Katalan gazetesi Sport tarafından ortaya çıkarıldı.



Sport'un manşetinden verdiği habere göre; Manchester City, Lionel Messi ile 30 Haziran 2025'e kadar süren bir sözleşme imzalayacak. Messi 2023 yazında Manchester City'den MLS takımı New York City'e transfer olacak. Transferin UEFA Finansal Fair Play kurallarına takılmadan gerçekleşmesi ise New York City sayesinde olacak.



Zira Manchester City, Lionel Messi'ye 5 yılın sonunda toplam 750 milyon euro teklif ett. Arjantinli süperstar maaş olarak brüt 500 milyon euro kazanacak. 250 milyon euro ise imza parası ödenecek. Tüm bu rakamlar dahil edildiğinde FFP sorunu yaşanacak ancak New York City burada devreye girerek Manchester City'nin sorununu çözecek.



Ancak, 250 milyon euro'luk imza ücreti Messi, bonservisini Barcelona'dan ücretsiz alırsa ödenecek.



Hem Manchester City, hem de New York City Abu Dabi Birleşik Grubu'na ait olan City Futbol Grubu'nun parçası olan kulüpler. Manchester Cityli idareciler de New York City'i bu transferde UEFA kurallarına takılmamak için kullanacak.



MESSI, KORONA TESTLERİNE KATILMADI



Lionel Messi, yeni sezon öncesi takımdaki ilk toplanma olan sağlık kontrolüne katılmadı. Barcelona takımı yeni teknik direktörü Ronald Koeman öncülüğünde 2020-2021 sezonunun ilk toplantısını "Ciutat Esportiva" adlı tesislerinde yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı PCR testleri yapılan sağlık kontrolüne, takım kaptanı olan Messi gelmedi. Tesis önünde bekleyen basın mensupları, futbolcuların ve teknik heyetin giriş ve çıkışlarını görüntülerken, Messi'nin gelmemesinin Barcelona'dan ayrılacağı iddialarını daha da kuvvetlendirdiği yorumları yapıldı.



Messi, avukatlık bürosu aracılığıyla 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, takımdan ayrılma talebini iletmişti. Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 yıldır bu formayı giyen 33 yaşındaki Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. İspanyol basını, Messi'nin 700 milyon avroluk tek taraflı serbest kalma bedelinin, sözleşmedeki bir maddeden dolayı artık geçerli olmadığını savunduğunu ve bedava gitmek istediğini öne sürüyor.



BARTOMEU: "NEDEN BEN İSEM İSTİFA EDERİM"



Kulüp olarak zor günler geçiren Barcelona'da kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, "Eğer neden ben isem istifa ederim. Ama istifa etmem için Messi'nin kamuoyuna çıkıp, ben gidersem kalacağını açıklaması gerekir." dediği ancak



LA LIGA: "BONSERVİSİ 700 MİLYON EURO"



İspanya La Liga yönetimi, Lionel Andres Messi'nin sözleşme durumuyla ilgili olarak son günlerde yaşanan tartışmalar sonrası açıklama yaptı. İspanya basınında Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olduğu veya süresinin dolduğuna dair farklı iddialar gündeme geliyordu. La Liga, açıklamayla beraber tartışmaya son noktayı koydu.



İşte La Liga'nın açıklaması:



"Oyuncu Lionel Andres Messi'nin FC Barcelona ile sözleşme durumuna ilişkin olarak farklı medya kanallarında farklı iddialar yer almaktadır. La Liga, bununla beraber konunun açığa kavuşmasının uygun olduğunu düşündü. Lionel Messi'nin şu anda Barcelona ile olan sözleşmesi yürürlüktedir. Lionel Andres Messi'nin 26 Haziran tarihli 1006/1985 numaralı Kraliyet Kararnamesi'nin 16. maddesi uyarınca sözleşmesini erken tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Sözleşmenin feshine karar verilmesi durumunda özel bir fesih bedeli vardır. Geçerli düzenlemelere uygun olarak ve bu durumlarla ilgili prosedürü takiben La Liga, söz konusu madddeyi daha önce ödememiş olan Messi'nin transfer yapabilmesi için bu ücreti ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde La Liga, oyuncuya transfer vizesi vermeyecektir."