Nathan Collins, ceza sahasında Jack Grealish'e yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.



İşte Collins'in kırmızı kart gördüğü pozisyon;







HAALAND TARİHE GEÇTİ



16. dakikada City'nin 2. golünü kaydeden Haaland, Premier Lig'deki ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. Norveçli santrfor, Salzburg'dan ayrıldığı 2020'nin ocak ayından bu yana tüm kulvarlarda çıktığı 99 maçta 100 gol attı.



DE BRUYNE, GERRARD'I YAKALADI



Öte yandan Kevin De Bruyne, Jack Grealis ve Phil Foden'e yaptığı asistlerle birlikte Premier Lig'de 92 asiste ulaşarak asist sayısını Steven Gerrard ile eşitledi.



HAALAND TARİHE GEÇTİ



Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, bu maçtaki golüyle birlikte tarihe geçti. Genç yıldız, Premier Lig'de ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk isim olmayı başardı.



LİDERLİĞE OTURDU



3-0'lık galibiyetin ardından Manchester City, puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. , ceza sahasında Jack Grealish'e yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.Öte yandan, Jack Grealis ve Phil Foden'e yaptığı asistlerle birlikte Premier Lig'de 92 asiste ulaşarak asist sayısınıManchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, bu maçtaki golüyle birlikte tarihe geçti. Genç yıldız, Premier Lig'de ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk isim olmayı başardı.3-0'lık galibiyetin ardından Manchester City, puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

















İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Maviler 3-0 kazandı.Maça hızlı başlayan Manchester City'nin gollerini 1. dakikada, 16. dakikadave 69. dakikadakaydetti.Karşılaşmanın 33. dakikasında ise Wolverhampton'dan6 puanda kalan Wolverhampton ise 16. sırada konumlandı.Gelecek hafta Manchester City, Manchester United'ı ağırlayacak. Wolverhampton ise deplasmanda West Ham'la karşı karşıya gelecek.