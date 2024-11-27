UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.



Manchester City, 44. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada Erling Haaland ve 50. dakikada İlkay Gündoğan ile 3-0 öne geçti.



Bu dakikada sonra geri dönen Feyenoord, 75. dakikada Anis Hadj-Moussa, 82. dakikada Santiago Gimenez ve 89. dakikada David Hancko'nun attığı gollerle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.



HAALAND TARİHE GEÇTİ AMA...



Manchester City'de ilk golü atan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde en az maçta 50 gole etki eden oyuncu oldu. [İkinci golüyle birlikte 44 maçta 46 gol, 5 asist] Norveçli yıldızın, olağanüstü istatistikleri, Manchester City'yi puan kaybından kurtaramadı.



Bu karşılaşma öncesi oynadığı son 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Manchester City, bu maçta da 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı ve galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.



DEVLER LİGİ'NDEKİ İLK TAKIM



Öte yandan Manchester City, Devler Ligi'nde 75. dakikaya 3 farklı önde girip puan kaybeden ilk takım oldu.



Bu sonucun ardından Manchester City 8, Feyenoord 7 puana yükseldi.



Manchester City, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.



