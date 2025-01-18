Manchester City transferi bitiriyor: Omar Marmoush

Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester City, transfer için geri sayıma geçti.



Sky DE'de yer alan habere göre; İngiliz devi, Omar Marmoush'un transferi için Frankfurt ile anlaşma sağladı.



TOPLAM PAKET: 80 MİLYON EURO



Mısırlı golcü için City'nin Alman ekibine 75+5 milyon bonservis ödeyeceği belirtildi.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK



Manchester devinin, Omar Marmoush'u pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçireceği ifade edildi.



Pep Guardiola'nın da çok istediği transfer için kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



Yıldız futbolcu, Frankfurt'un son oynadığı Dortmund maçında transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almadı. Mısırlı oyuncu, maçın ardından tribünlere veda etti.



Frankfurt'ta bu sezon 26 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, 20 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.



