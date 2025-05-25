İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City, Fulham ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester City, Craven Cottage'de oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.



Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada İlkay Gündoğan ve 72. dakikada penaltıdan Erling Haaland attı.



Bu sonucun ardından Manchester City, ligi 71 puanla üçüncü sırada tamamladı. Fulham ise 54 puanla on birinci sırada yer aldı.



