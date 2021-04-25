Manchester City, Lig Kupası'na ambargo koydu!

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan finali Manchester City 1-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e kupayı getiren golü 82. dakikada Aymeric Laporte attı.
Bu kupayla birlikte Manchester City, 2018'den bu yana üst üste 4. kez Lig Kupası'nı müzesine kattı. Ayrıca, son 8 sezonda 6. kez bu kupayı kazandı.
Tottenham kupa hasreti ise bu finali de kaybederek 29 yıla çıktı.
Manchester City'e kupayı getiren golü 82. dakikada Aymeric Laporte attı.
Bu kupayla birlikte Manchester City, 2018'den bu yana üst üste 4. kez Lig Kupası'nı müzesine kattı. Ayrıca, son 8 sezonda 6. kez bu kupayı kazandı.
Tottenham kupa hasreti ise bu finali de kaybederek 29 yıla çıktı.
Lig Kupası
2020-21: Man City 🏆
2019-20: Man City 🏆
2018-19: Man City 🏆
2017-18: Man City 🏆
AMBARGO! pic.twitter.com/XhT5JN6e2k
— Sporx (@sporx) April 25, 2021
Pep Guardiola
🏆Final: 15
🏆Kupa: 14
Pep Guardiola, Temmuz 2008'de Barcelona teknik direktörü olduktan sonra 30 kupa kazandı. Ortalama olarak her 23 maçta bir... pic.twitter.com/9VdiFkIMtk
— Sporx (@sporx) April 25, 2021