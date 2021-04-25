Manchester City, Lig Kupası'na ambargo koydu!

Lig Kupası



2020-21: Man City 🏆

2019-20: Man City 🏆

2018-19: Man City 🏆

2017-18: Man City 🏆



AMBARGO! pic.twitter.com/XhT5JN6e2k



— Sporx (@sporx) April 25, 2021

Pep Guardiola



🏆Final: 15

🏆Kupa: 14



Pep Guardiola, Temmuz 2008'de Barcelona teknik direktörü olduktan sonra 30 kupa kazandı. Ortalama olarak her 23 maçta bir... pic.twitter.com/9VdiFkIMtk



— Sporx (@sporx) April 25, 2021

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan finali Manchester City 1-0'lık skorla kazandı.Manchester City'e kupayı getiren golü 82. dakikada Aymeric Laporte attı.Bu kupayla birlikte Manchester City, 2018'den bu yana üst üste 4. kez Lig Kupası'nı müzesine kattı. Ayrıca, son 8 sezonda 6. kez bu kupayı kazandı.Tottenham kupa hasreti ise bu finali de kaybederek 29 yıla çıktı.