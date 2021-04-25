Manchester City, Lig Kupası'na ambargo koydu!

Manchester City, Tottenham'ı Laporte ile geçerek üst üste Lig Kupası'nı üst üste 4. kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City, Lig Kupası'na ambargo koydu!
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25 Nisan 2021 20:26
İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan finali Manchester City 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e kupayı getiren golü 82. dakikada Aymeric Laporte attı.

Bu kupayla birlikte Manchester City, 2018'den bu yana üst üste 4. kez Lig Kupası'nı müzesine kattı. Ayrıca, son 8 sezonda 6. kez bu kupayı kazandı.

Tottenham kupa hasreti ise bu finali de kaybederek 29 yıla çıktı.



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