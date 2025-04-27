Manchester City, Federasyon Kupası'nda finalde

Manchester City, Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup ederek Federasyon Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City, Federasyon Kupası'nda finalde
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27 Nisan 2025 20:07
Son güncelleme 27 Nisan 2025 20:23
İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla Manchester City kazandı.

Manchester City'e turu getiren golleri 2. dakikada Rico Lewis, 51. dakikada Josko Gvardiol kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, adını 14. kez finale yazdırdı.

Manchester City, finalde Crystal Palace'ın rakibi oldu.

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