İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla Manchester City kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Manchester City'e turu getiren golleri 2. dakikada Rico Lewis, 51. dakikada Josko Gvardiol kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, adını 14. kez finale yazdırdı.
Manchester City, finalde Crystal Palace'ın rakibi oldu.
Manchester City'e turu getiren golleri 2. dakikada Rico Lewis, 51. dakikada Josko Gvardiol kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, adını 14. kez finale yazdırdı.
Manchester City, finalde Crystal Palace'ın rakibi oldu.