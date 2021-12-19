Manchester City'den Newcastle'a dörtlük

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda dört golle geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City'den Newcastle'a dörtlük
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19 Aralık 2021 18:59
İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile Manchester Ciy karşı karşıya geldi. Sports Direct Arena'da oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Manchester City oldu.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Ruben Dias, 27. dakikada Joao Cancelo, 63. dakikada Riyad Mahrez ve 86. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Bu galibiyetin ardından lider Manchester City puanını 44'e yükseltti. Küme düşme hattında yer alan Newcastle United 10 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, Manchester United'ı ağırlayacak. Manchester City de Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'yi konuk edecek.


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