Manchester City'den genç stopere kanca!

Manchester City, Lens'in 20 yaşındaki stoperi Abdukodir Khusanov'u transfer etmek istiyor. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'den genç stopere kanca!
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03 Ocak 2025 01:11
Lens'te gösterdiği performansla adından söz ettiren Abdukodir Khusanov için flaş bir transfer iddiası geldi.

Fabrizio Roma'nun haberine göre; Manchester City, Lens'in 20 yaşındaki stoperi Abdukodir Khusanov'u transfer listesine ekledi.

Haberde genç savunmacı ile birçok üst düzey kulübün ilgilendiği belirtildi.

Lens, Özbek oyuncuyu 2023 yılında Belarus ekibi Energetik-BGU Minsk'ten 100 Bin euroya transfer etmişti.

Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Khusanov, bu sezon Lens ile 16 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

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