Manchester City'den genç stopere kanca!

Lens'te gösterdiği performansla adından söz ettiren Abdukodir Khusanov için flaş bir transfer iddiası geldi.



Fabrizio Roma'nun haberine göre; Manchester City, Lens'in 20 yaşındaki stoperi Abdukodir Khusanov'u transfer listesine ekledi.



Haberde genç savunmacı ile birçok üst düzey kulübün ilgilendiği belirtildi.



Lens, Özbek oyuncuyu 2023 yılında Belarus ekibi Energetik-BGU Minsk'ten 100 Bin euroya transfer etmişti.



Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Khusanov, bu sezon Lens ile 16 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.



