Manchester City'den beklenmeyen kayıp: 0-2!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında büyük bir sürpriz yaşandı ve Manchester City, evinde Crystal Palace'a 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City'den beklenmeyen kayıp: 0-2!
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30 Ekim 2021 18:57
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadelenin sonunda sürpriz çıktı ve Crystal Palace, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Crystal Palace, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Zaha'nın golüyle üstünlüğü ele geçirdi ve 45+2. dakikada Laporte'nin kırmızı kart görmesiyle Manchester City 10 kişi kaldı. 2. yarıdaki baskısı sonuç vermeyen Manchester City, 88. dakikada Gallagher'ın golüne engel olamadı ve 2-0 mağlup oldu.

Ligde 2. yenilgisini alan ve bu sezon evinde ilk kez kalesinde gol gören Manchester City, 20 puanda kaldı ve lider Chelsea'nın 5 puan gerisine düştü. 2. kez kazanan Crystal Palace ise 12 puanla 13. sıraya yerleşti.

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City deplasmanda Manchester United ile derbide kozlarını paylaşacakken, Crystal Palace ise evinde Wolverhampton'ı ağırlayacak.


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