Aynı anda birden fazla kulvarda mücadele eden Manchester City'de sakatlık şoku yaşanıyor.



İngiliz devinde 6 futbolcu sakatlığı sebebiyle bir süre takımdan uzak kalacak. Pep Guardiola, sakatlığı bulunan Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Jack Grealish, Jeremy Doku, Oscar Bobb ve Rodri'yi bir müddet kullanamayacak.



İŞTE O SAKATLIK RAPORU



Kevin De Bruyne: Eylül ayındaki Inter maçında sakatlanan ve o zamandan beri sahaya çıkmayan Belçikalı oyuncunun ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.



Kyle Walker: City'nin Southampton'ı 1-0 mağlup ettiği maçta saaktlığı sebebiyle forma giyemeyen İngiliz sağ bek, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre daha forma giyemeyecek.



Jack Grealish: Sparta Prag maçında sakatlanan Grealish, son oynanan Southampton maçını kaçırdı. İngiliz oyuncu ayrıca hafta içi oynanacak Tottenham maçında da sahada olamayacak.



Jeremy Doku: Sakatlığı Jack Grealish'e göre daha uzun sürecek Belçikalı'nın Kasım ayının sonlarına doğru sahalara dönmesi bekleniyor.



Oscar Bobb: Manchester City, büyük beklenti içinde olduğu Oscar Bobb'dan da 2024 yılı içerisinde artık yararlanamayacak. İngiliz basınına göre; başarılı futbolcu 2025'in başlarında sahalara dönebilecek.



Rodri: City kadrosunun en etkili isimlerinden biri olan Rodri de dizindeki sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı. Bu sezon İspanyol oyuncunun sahalara çıkması beklenmiyor.



