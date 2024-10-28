Manchester City'de sakatlık şoku!

Premier Lig'de zirveyi ele geçiren Manchester City, sakatlık kriziyle karşı karşıya kaldı. İngiliz devinde 6 yıldız, sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalacak. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'de sakatlık şoku!
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28 Ekim 2024 15:26
Aynı anda birden fazla kulvarda mücadele eden Manchester City'de sakatlık şoku yaşanıyor.

İngiliz devinde 6 futbolcu sakatlığı sebebiyle bir süre takımdan uzak kalacak. Pep Guardiola, sakatlığı bulunan Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Jack Grealish, Jeremy Doku, Oscar Bobb ve Rodri'yi bir müddet kullanamayacak. 

İŞTE O SAKATLIK RAPORU

Kevin De Bruyne: Eylül ayındaki Inter maçında sakatlanan ve o zamandan beri sahaya çıkmayan Belçikalı oyuncunun ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.

Kyle Walker: City'nin Southampton'ı 1-0 mağlup ettiği maçta saaktlığı sebebiyle forma giyemeyen İngiliz sağ bek, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre daha forma giyemeyecek.

Jack Grealish: Sparta Prag maçında sakatlanan Grealish, son oynanan Southampton maçını kaçırdı. İngiliz oyuncu ayrıca hafta içi oynanacak Tottenham maçında da sahada olamayacak.

Jeremy Doku: Sakatlığı Jack Grealish'e göre daha uzun sürecek Belçikalı'nın Kasım ayının sonlarına doğru sahalara dönmesi bekleniyor.

Oscar Bobb: Manchester City, büyük beklenti içinde olduğu Oscar Bobb'dan da 2024 yılı içerisinde artık yararlanamayacak. İngiliz basınına göre; başarılı futbolcu 2025'in başlarında sahalara dönebilecek.

Rodri: City kadrosunun en etkili isimlerinden biri olan Rodri de dizindeki sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı. Bu sezon İspanyol oyuncunun sahalara çıkması beklenmiyor.

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