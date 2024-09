Mame Thiam'dan Arda Turan sözleri

Süper Lig'in 5'inci haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak Eyüpspor'da hazırlıklar devam ediyor. Ligde oynadığı 4 maçta; 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak yoluna namağlup devam eden eflatun-sarılı ekipte takımın önemli isimlerinden Mame Thiam, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Hafta sonu oynanacak maçı kazanarak yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini dile getiren 31 yaşındaki tecrübeli golcü, "Öncelikle bu röportajı yapmak benim için bir zevk. Kayserispor eski takımım. Bu hafta onlara karşı çok önemli bir maç oynayacağız. Bu maç sadece benim için değil, takım için de çok önemli. Çünkü olumlu serimize devam etmek istiyoruz. Şu ana kadar 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kayseri'ye gideceğiz ve inşallah 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Ancak kolay bir maç olmayacak" ifadelerini kullandı.



'EYÜPSPOR'UN HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ'



Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olduklarını ve ilk 4 haftanın kendileri için çok da zor geçmediğine değinen tecrübeli golcü, "4 maçlık periyot iyi geçti, ilk maçlar her zaman zor olur. Adaptasyon süreci var. Yeni oyuncuların uyum sağlaması gerekiyor. Ama teknik ekip ve teknik direktörümüzün hazırlığı sayesinde bu süreç istediğimiz şekilde geçti. Çünkü sahada ne yapmak istediklerini biliyorlar ve buna uygun şekilde bizi hazırladılar. O yüzden bu dört maçlık periyot bizim için o kadar da zor geçmedi. Teknik ekibin, iyi bir sezon ortaya koymamız için gerçekten önemli fikirleri var. Bu dört maçlık arada yeni oyuncular da katıldı. İnşallah onlarla beraber hedeflerimize ulaşmak için, Eyüpspor'un hedeflerini gerçekleştirmek için uğraşacağız" şeklinde konuştu.



'SÜPER LİG'DE NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ ŞU ANDA HEPİMİZ ÇOK İYİ BİLİYORUZ'



Teknik direktör Arda Turan'ın geçen yıl şampiyon olduklarında net fikirleri olduğunu, bunun için bu sezona da iyi başladıklarını ifade eden Senegalli futbolcu, "Beklediğim gibi bir sezon başlangıcı oldu aslında. Çünkü hocamızı tanıyordum ve hocanın ekibiyle beraber geçen yıldan iyi bir planı olduğunu biliyordum. Hangi oyuncularla nasıl bir sistemde oynamak istediğini iyi biliyorlar. Süper Lig'de nasıl bir oyun tarzı koymamızın gerektiğini iyi biliyorlar. Geçen yıl şampiyon olduklarında net fikirleri vardı. Bu konularla ilgili bence bu yüzden iyi başladık. Süper Lig'de ne yapmamız gerektiğini şu anda hepimiz çok iyi biliyoruz. Böyle devam etmemiz lazım, daha sezonun başındayız. Umarım Eyüpspor'un hedeflerini gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.



'ARDA TURAN, ÇOK BÜYÜK BİR FUTBOLCUYDU VE ÇOK BÜYÜK BİR KARİYERE SAHİPTİ'



Arda Turan'ın futbolcuyken büyük bir kariyere sahip olduğunu, teknik direktörlük konusunda da geleceğinin çok parlak olduğuna dikkat çeken Mame Thiam, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aslında gelmeden önce hocayla ilgili çok şey duymuştum. Açıkçası geldiğimde de bunların gerçek olduğunu gördüm. Çünkü ben takıma katılmadan önce teknik direktörümüz Arda Turan ile birkaç toplantı yapmıştık. O toplantılarda futbol ile ilgili birçok fikrimizin ortak olduğunu gördüm. Tabii ki kendisi Süper Lig'de ilk defa teknik direktör olarak çalışıyor. Ancak çok büyük bir futbolcuydu ve çok büyük bir kariyere sahipti. Şu anda antrenmandaki davranışlarından oyuncularına ve ekibine verdiği sinyallerden çok parlak bir geleceği olduğunu söyleyebilirim. Bunu sadece Türkiye için değil bütün dünya için söyleyebilirim."



'GOL KRALLIĞINDA BÜYÜK BİR YARIŞ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'



Gol krallığında büyük bir yarış olacağını ve heyecanlı bir sezon geçmesini beklediğini söyleyen Thiam, şöyle konuştu:



"Gol krallığı ile ilgili büyük bir yarış olacağını düşünüyorum. Çünkü çok büyük oyuncular bu saydıklarınız. (Icardi, Osimhen, Immobile, Dzeko) İtalya'da da çok ciddi başarı elde etmiş oyuncular. Orada hep büyük kulüplerde oynadılar. Bu sezonun ben çok heyecanlı ve çok önemli bir sezon olacağını düşünüyorum. İnşallah sonuçlarda beklentileri karşılar."



'BU SEZON ÇOK KOLAY GEÇMEYECEK'



Süper Lig'de geçen sezon yaşanan puan farklarının olmasını beklemediğini dile getiren 31 yaşındaki golcü, "Bence bu sezon biraz farklı olacak. Çünkü bu sezon herkes bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Bu yüzden takımların çoğu iyi transferler yaptığını ve iyi hazırlandığını görüyoruz. Bence bu sezon çok kolay geçmeyecek, her maç belirleyici olacak. Sezonun bize neler göstereceğini de hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM EĞER FIRSATIM OLURSA FUTBOLCULUK KARİYERİM BİTTİKTEN SONRA FUTBOLDA BİR İŞTE TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTERİM'



Türk vatandaşı olduğunu hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'ye geldiğimden beri, burada kendimi iyi hissediyorum. Özellikle Türk insanları ile birlikte olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Bu hem sportif açıdan hem günlük hem de ailem açısından böyle. Vatandaşlık aldım evet çünkü böyle bir fırsatım oldu ama Türkiye Milli takımında oynayamıyorum, çünkü Senegal'de daha önce oynadım ve Senegal'de Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmıştık o zaman forma giymiştim. Dediğim gibi Türkiye'yi seviyorum eğer fırsatım olursa futbolculuk kariyerim bittikten sonra futbolda bir işte Türkiye'de çalışmak isterim."



'İNSAN HER ZAMAN ÜLKESİNİN İYİLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALI'



Senegal Cumhurbaşkanı olmak yönünde bir hayali olup, olmadığı sorulan Mame Thiam, "Politika ve siyaset günümüzde çok karmaşık. O yüzden gelecekte ne olacağını da bilemeyiz. Kolay bir iş değil. Ancak bence insan her zaman ülkesinin iyiliği için çalışmalı. Şu anda tamamen kendimi futbola odaklamış durumdayım. Geleceğin neler getireceğini bilemediğimizden dolayı çok fazla düşünmüyorum sonrasını" dedi.



'İSİMLER HER ZAMAN GERÇEKLER OLMAYABİLİYOR'



Bu sezon hücum hattında hangi ikilinin damga vurmasını beklediği yönünde düşüncelerini paylaşan Thiam, "Sahaya çıktığımızda işler farklı olabiliyor futbolda. Büyük isimler her zaman beklentileri karşılayacak diye bir durum yok. Anadolu takımlarına baktığınızda Anadolu takımlarında da geçen sene ve bu sene önemli hücumcuların olduğunu görüyoruz. Örnek verecek olursak Manaj, Piatek... Bunlar da ligimizde oynuyorlar ve çok sayıda gol atabilen ve çok tehlikeli oyuncular. O yüzden isimler her zaman gerçekler olmayabiliyor. Bu yüzden bu saydığımız isimler arasında hangisinin fark yaratacağının kesin bir tahminini yapamayız şu anda. Bu sezon sahaya çıktığımızda neler olduğunu göreceğiz" diye konuştu.



'ONLARI MUTLU ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ İNŞALLAH YAPACAĞIZ'



Eyüpspor taraftarını mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Belki siz de biliyorsunuzdur. Ben çok büyük sözler vermeyi sevmem ama taraftarlarımız da bizim şu an nasıl ilerlediğimizi görüyorlar. Nasıl çalıştığımızı ve özellikle hocamızla beraber nasıl hepimizin maksimumumuzu verdiğimizi görüyorlar. Buna ben yönetimimizi de dahil etmek istiyorum onlarda ciddi efor sarf ediyorlar. Bize güvenebilirler biz geldik ve artık buradayız. Onları mutlu etmek için elimizden geleni inşallah yapacağız."





