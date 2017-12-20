Galatasaray galibiyetiyle nefes alan Y.Malatyaspor, güçlü rakibinden bir de transfer yapma hazırlığında. Teknik Direktör Erol Bulut'un raporunda ilk sıraya yazdığı golcü transferinde sarı-kırmızılı yönetimin gözdesi Aslan'ın gurbetçi santrforu Sinan Gümüş oldu.Yönetim, çok beğendiği 23 yaşındaki genç golcü konusunda devre arasında G.Saray'la sıkı bir pazarlığa girişecek. Kiralık ya da bonservisiyle Sinan'ı kadroya katmakta ısrarlı olan Malatyaspor, şimdiden nabız yoklamaya başladı.Ancak G.Saray'daki yönetim ve teknik direktör belirsizliği bu transferin önündeki en büyük engel olarak görünüyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise her ne şartta olursa olsun Sinan Gümüş'ün transferi için şartları sonuna kadar zorlayacak.Sözleşmesi 2019'da bitecek 23 yaşındaki gurbetçi golcü, bu sezon 7 maçta şans bulabildi. Ligde 3 maçta 39 dakika süre alırken, kupada oynadığı 2 maçta 2 gol, 3 asist katkısında bulundu. Avrupa Ligi'nde de 2 mücadelede boy gösterdi.