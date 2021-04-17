Malatyaspor Hadebe ile hayata döndü

Malatyaspor

Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde İrfan Buz'un takımı Yeni Malatyaspor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Malatyaspor'a galibiyeti geitren golü 65. dakikada Teenage Hadebe kaydetti.Alınan bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 37 yaparken, 13 maç sonra kazandı ve 20 Ocak'tan bu yana ilk galibiyetini almış oldu. Alanyaspor ise 52 puanda kalırken son 5 maçında 4. kez kaybetti.Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Gaziantep'i konuk edecek.4. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Berkan İsmail Kutlu'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya gitti.10. dakikadaki Helenex Yeniatağında sol çaprazdan Karim Hafez'in ceza sahasına ortasında Umut Bulut, topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak auta çıktı.14. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda, Ertaç Özbir'e çarpan top kornere gitti.27. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan İsmail Kutlu'nun şutunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı önledi.38. dakikada ceza sahası dışından Kadzior'un çektiği sert şutta top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.52. dakikada Babacar'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.54. dakikada ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'dan sekti. Seken topu önünde bulan Fofana, Marafona'yı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.64. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor öne geçti. Sol çaprazdan Karim Hafez'in ceza sahasına ortasında arka bölümde boş pozisyondaki Hadebe topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 1-065. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahasında topu kontrol eden Fofana'nın altıpas önüne doğru yerden bıraktığı meşin yuvarlağı Umut Bulut filelere gönderdi. Pozisyonda Fofana ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta Salih Uçan, topu kale alanına doğru gönderdi. Ön bölümdeki Tzavellas'ın topuğuyla dokunduğu top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Ertaç Özbir'in müdahale ettiği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.Stat: Yeni MalatyaHakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet KısalHelenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Ahmed Ildız, Zeki Yavru (Dk. 90+5 Bülent Cevahir), Acquah (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Fofana (Dk. 89 Ndizeye), Adem Büyük (Dk. 90+5 Malle), Umut BulutAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu (Dk. 68 Mustafa Pektemek), Efkan Bekiroğlu (Dk. 68 Salih Uçan), Davidson, Kadzior (Dk. 76 Bareiro), Babacar (Dk. 86 Tayfur Bingöl)Gol: Dk. 64 Hadebe (Helenex Yeni Malatyaspor)Sarı kartlar: Dk. 30 Acquah, Dk. 35 Hadebe, Dk. 84 Fofana, Dk. 90+4 Zeki Yavru (Helenex Yeni Malatyaspor)