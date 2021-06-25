Malatyaspor'da transfer yangını: Iturbe, Azubuike

Süper Lig'de bu sezon güçlü ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmek isteyen Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transferleri 1 Temmuz'da başlayacağı duyurulan yeni sezon hazırlıklarına yetiştirmek için yoğun mesai yapan Doğu Anadolu ekibi yönetimi şimdiye kadar Hatayspor'dan orta saha oyuncusu Rayane Aabid ismini kamuoyuyla paylaştı. Afriyie Acquah'ın takımdan ayrılmasıyla merkez oyun kurucu isim arayışlarını hızlandıran sarı kırmızılılar Başakşehir'de oynayan Azubuike'yi kadrosuna katmak istiyor.



Ligdeki beşinci sezonunda güçlü orta saha kurgusu planlayan Yeni Malatyaspor yönetimi Rayane Aabid isminden sonra Azubuike transferini de duyurmaya hazırlanıyor. Başakşehirli yöneticilerle görüşen sarı kırmızılı kulüp kurmayları Nijeryalı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda büyük oranda anlaştığı ve resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılabileceği ifade edildi.



TRANSFERLER SON AŞAMADA



İki sezondur küme düşme korkusu yaşayan Yeni Malatyaspor yönetimi bu süre zarfında düştüğü yanlış transfer politikası tuzağına yeni sezonda düşmek istemiyor. Bunun için özellikle transferin büyük bir bölümünü ilk etap kamp çalışmalarına yetiştirmeyi planlayan kulüp yetkilileri bugüne kadar 7 futbolcuyla doğrudan temasa geçti.



Bu isimler arasında Alhassan Wakaso, Alper Potuk, Aboubakar Kamara, Juan Iturbe ve Famara Diedhiou gibi futbolcular bulunuyor. Başkan Adil Gevrek'in İstanbul'daki ofisinde yapılan transfer görüşmelerinde bu oyuncularla anlaşmada son aşamaya kadar gelinirken, sarı kırmızılı kulübün hafta sonuna kadar en az 5 ismi açıklaması bekleniyor.



Kaynak: Busabah Malatya



