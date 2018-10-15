Majid Hosseini: ''Türkiye ile İran arasında fark yok''

'un sezon başında kadrosuna kattığı, beIN SPORTS'a özel açıklamalar yaptı. Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen İranlı stoper, uyum sağlamaya ihtiyacı olduklarını söyledi.Majid Hosseini, şu sözleri kullandı;Umuyorum ki bundan sonra daha çok İran futbolcusu Türkiye'ye gelir. Trabzonspor'da hep birlikte çalışacağız. Her oyuncu daha yüksek bir takıma gittiği için sevinir. Ben de Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. Çünkü Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Burada insanlar beni çok iyi karşılıyor.Dünya Kupası'ndan önce Türkiye ile dostluk maçımız vardı. Türkiye ile İran arasında çok büyük bir fark yok bence.Çok önemli maçlarda futbolcuların konsantrasyonu %100 oluyor. Daha küçük maçlarda bazen eksiklik olabiliyor. Biz de onları düzeltmeye çalışıyoruz. Kulübümüzde çok iyi oyuncular var. Bence Burak Yılmaz efsane.