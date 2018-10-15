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Majid Hosseini: ''Türkiye ile İran arasında fark yok''

Trabzonspor'un İranlı futbolcusu Majid Hosseini, Trabzonspor, Türkiye ve İran hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Majid Hosseini: ''Türkiye ile İran arasında fark yok''
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15 Ekim 2018 22:51
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Majid Hosseini, beIN SPORTS'a özel açıklamalar yaptı. Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen İranlı stoper, uyum sağlamaya ihtiyacı olduklarını söyledi.

Majid Hosseini, şu sözleri kullandı;

''TRABZONSPOR ÇOK BÜYÜK''

Umuyorum ki bundan sonra daha çok İran futbolcusu Türkiye'ye gelir. Trabzonspor'da hep birlikte çalışacağız. Her oyuncu daha yüksek bir takıma gittiği için sevinir. Ben de Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. Çünkü Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Burada insanlar beni çok iyi karşılıyor.

''TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA FARK PEK YOK''

Dünya Kupası'ndan önce Türkiye ile dostluk maçımız vardı. Türkiye ile İran arasında çok büyük bir fark yok bence.

''BURAK YILMAZ EFSANE''

Çok önemli maçlarda futbolcuların konsantrasyonu %100 oluyor. Daha küçük maçlarda bazen eksiklik olabiliyor. Biz de onları düzeltmeye çalışıyoruz. Kulübümüzde çok iyi oyuncular var. Bence Burak Yılmaz efsane.

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