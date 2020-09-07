Mahrez ve Laporte'nin Kovid-19 testleri pozitif

Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Haber; AA
Mahrez ve Laporte'nin Kovid-19 testleri pozitif
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07 Eylül 2020 15:01
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.

Mahrez ve Laporte'nin sağlık protokollerine uygun olarak evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi. 



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