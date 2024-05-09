Macron'dan ilginç Mbappe çıkışı!

PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe'nin sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir açıklama geldi.



Macron yaptığı açıklamada, Mbappe'nin hangi takıma giderse gitsin o takıma Mbappe'yi 2024 Paris Olimpiyatları'na çağırmak için baskı yapacağını ve bu olimpiyatların çok önemli olduğunu söyledi.



VEDA TÖRENİ HAZIRLIĞI



Öte yandan Le Parisien'de yer alan habere göre, PSG'nin, Mbappe için pazar günü oynanacak Toulouse karşılaşmasında veda töreni hazırlayabileceği belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



PSG'de bu sezon 46 maçta oynayan Mbappe, 43 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU