Macron'dan ilginç Mbappe çıkışı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kylian Mbappe'nin olası transferine karşın yeni kulübüne Mbappe'yi Paris Olimpiyatları'na çağırmak için baskı yapacağını dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Macron'dan ilginç Mbappe çıkışı!
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09 Mayıs 2024 18:49
PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe'nin sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir açıklama geldi.

Macron yaptığı açıklamada, Mbappe'nin hangi takıma giderse gitsin o takıma Mbappe'yi 2024 Paris Olimpiyatları'na çağırmak için baskı yapacağını ve bu olimpiyatların çok önemli olduğunu söyledi. 

VEDA TÖRENİ HAZIRLIĞI

Öte yandan Le Parisien'de yer alan habere göre, PSG'nin, Mbappe için pazar günü oynanacak Toulouse karşılaşmasında veda töreni hazırlayabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

PSG'de bu sezon 46 maçta oynayan Mbappe, 43 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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