Maaşını duyunca Sofiane Feghouli'den vazgeçtiler

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transferi ile yabancı sayısı 13'e çıkan; stoper, 8 numara ve forvet takviyesi için oyuncu satmak zorunda. Başkan Mustafa Cengiz'in "Yoklamalar var ama resmi teklif yok'' dediği sarı-kırmızılı oyuncularla ilgili bir gerçek ortaya çıktı.Geçen hafta içinde Katar'dan bir kulüp adına yetki alan yabancı menajer,'nin transferi için sarı-kırmızılılara yakın isimlerle temasa geçti.West Ham'dan 4 milyon 250 bin Euro bonservisle gelen Feghouli'nin sözleşmesinde aynı paraya çıkış opsiyonu var. Bu bonservisi ödemeye hazır olan Katar kulübü, Cezayirli yıldız için yıllık 3 milyon Euro bütçe ayırdı. Ancak Feghouli'nin Galatasaray'da 4.5 milyon Euro kazandığı bilgisine ulaşınca şok oldu. 28 yaşındaki oyuncuya sarı-kırmızılı kulüp kadar maaş veremeyen Katarlılar, Galatasaray'la masaya bile oturmadı.Beş yıllık imzaladığı sözleşmesinde 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret yazan Feghouli, 10 ve 20. resmi maçlarına çıktığında 150 bin Euro bonus, şampiyonluk primi olarak da 200 bin dolar aldı. Puan başına 5 bin Euro kazanan Feghouli için sarı-kırmızılı kulübün kasasından geçen sezon yaklaşık 4.5 milyon Euro çıktı. Maicon, Belhanda ve Gomis'e de Galatasaray'daki yüksek maaşları nedeniyle resmi teklif gelmediği ortaya çıktı.