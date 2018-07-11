Maaşını duyunca Sofiane Feghouli'den vazgeçtiler

Henry Onyekuru transferi ile yabancı sayısı 13'e çıkan Galatasaray; stoper, 8 numara ve forvet takviyesi için oyuncu satmak zorunda. Başkan Mustafa Cengiz'in "Yoklamalar var ama resmi teklif yok'' dediği sarı-kırmızılı oyuncularla ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
Geçen hafta içinde Katar'dan bir kulüp adına yetki alan yabancı menajer, Sofiane Feghouli'nin transferi için sarı-kırmızılılara yakın isimlerle temasa geçti.
BONSERVİSİ 4 MİLYON 250 BİN EURO
West Ham'dan 4 milyon 250 bin Euro bonservisle gelen Feghouli'nin sözleşmesinde aynı paraya çıkış opsiyonu var. Bu bonservisi ödemeye hazır olan Katar kulübü, Cezayirli yıldız için yıllık 3 milyon Euro bütçe ayırdı. Ancak Feghouli'nin Galatasaray'da 4.5 milyon Euro kazandığı bilgisine ulaşınca şok oldu. 28 yaşındaki oyuncuya sarı-kırmızılı kulüp kadar maaş veremeyen Katarlılar, Galatasaray'la masaya bile oturmadı.
PUAN BAŞINA 5 BİN EURO ALIYOR
Beş yıllık imzaladığı sözleşmesinde 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret yazan Feghouli, 10 ve 20. resmi maçlarına çıktığında 150 bin Euro bonus, şampiyonluk primi olarak da 200 bin dolar aldı. Puan başına 5 bin Euro kazanan Feghouli için sarı-kırmızılı kulübün kasasından geçen sezon yaklaşık 4.5 milyon Euro çıktı. Maicon, Belhanda ve Gomis'e de Galatasaray'daki yüksek maaşları nedeniyle resmi teklif gelmediği ortaya çıktı.
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Geçen hafta içinde Katar'dan bir kulüp adına yetki alan yabancı menajer, Sofiane Feghouli'nin transferi için sarı-kırmızılılara yakın isimlerle temasa geçti.
BONSERVİSİ 4 MİLYON 250 BİN EURO
West Ham'dan 4 milyon 250 bin Euro bonservisle gelen Feghouli'nin sözleşmesinde aynı paraya çıkış opsiyonu var. Bu bonservisi ödemeye hazır olan Katar kulübü, Cezayirli yıldız için yıllık 3 milyon Euro bütçe ayırdı. Ancak Feghouli'nin Galatasaray'da 4.5 milyon Euro kazandığı bilgisine ulaşınca şok oldu. 28 yaşındaki oyuncuya sarı-kırmızılı kulüp kadar maaş veremeyen Katarlılar, Galatasaray'la masaya bile oturmadı.
PUAN BAŞINA 5 BİN EURO ALIYOR
Beş yıllık imzaladığı sözleşmesinde 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret yazan Feghouli, 10 ve 20. resmi maçlarına çıktığında 150 bin Euro bonus, şampiyonluk primi olarak da 200 bin dolar aldı. Puan başına 5 bin Euro kazanan Feghouli için sarı-kırmızılı kulübün kasasından geçen sezon yaklaşık 4.5 milyon Euro çıktı. Maicon, Belhanda ve Gomis'e de Galatasaray'daki yüksek maaşları nedeniyle resmi teklif gelmediği ortaya çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın