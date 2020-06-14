Lyon, Godin'i alıp Marcelo'yu bırakıyor

Olympique Lyon, Beşiktaş'tan transfer edilen Marcelo'yu gözden çıkardı. Fransız ekibi, Inter'den Diego Godin'i transfer edecek.

Haber; Sporx.com dış haberler
Lyon, Godin'i alıp Marcelo'yu bırakıyor
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14 Haziran 2020 14:58
Beşiktaş'tan transfer edilen ancak, Türkiye'deki başarısını Lyon'da sürdüremeyen Marcelo; Fransız ekibine veda edecek.

Olympique Lyon, Inter tarafından satılığa çıkarılan Diego Godin'i transfer etmek istiyor. Lyon'u zorlayan şey ise; 33 yaşındaki Godin'in yıllık ücreti oldu.



5 MİLYONLUK ÜCRETİ VAR

Atletico Madrid'den alınarak kadroya katılan Uruguaylı stoper yeni kulübünde beklenen etkiyi yaratamadı.

Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden Diego Godin, Inter'den yıllık 5 milyon avro ve artı bonuslar kazanıyor.

Lyon, bu transferdeki maaş sorununu çözmesi halinde Marcelo ile yolları ayırmak istiyor.



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